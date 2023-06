Il mercato della Juventus passa da alcuni passi chiave. Il primo è stato il summit tra Allegri e Manna già andato in scena, che ha definito alcune fasi di questo inizio, il prossimo potrebbe essere l'arrivo di Giuntoli come ds, una volta che il Napoli lo libererà, e gli altri, invece, riguarderanno i singoli calciatori.Perché dopo una stagione vissuta quasi interamente ai box, il Polpo dovrà tornare ai suoi livelli e incominciare a incidere davvero in questo Pogba-bis. Se lo aspettano tutti, se lo aspetta prima di tutto Paul, che ha fretta e voglia di incidere, di non essere un peso per la Juve ma una soluzione ai problemi avuti in questi mesi. Del resto, la qualità non manca e anche nei pochi scampoli giocati l'ha mostrata, pur sotto ritmo. Da lui, però dipenderà una fetta importante di mercato: tra le valutazioni, infatti, c'è qualle legata alla sua condizione.