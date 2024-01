La vittoria contro il Sassuolo ha portato ulteriori certezze in casa Juve, con i bianconeri che continuano a tenere il passo dell'Inter e vogliono dare battaglia alla squadra di Simone Inzaghi fino all'ultima giornata di campionato. Ora c'è da preparare il prossimo impegno di campionato contro il Lecce, in programma al Via del Mare il 21 gennaio. A suonare la carica in vista di quello che sarà il proseguo di stagione è stata la società bianconera, che sui social ha postato il seguente messaggio: "Un passo alla volta".