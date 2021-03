Mercato di giocatori ma non solo, perché la Juventus potrebbe perdere uno dei suoi scout. A riportarlo è lo Scottish Sun, secondo il quale l'osservatore bianconero Matteo Tognozzi è uno dei principali candidati per diventare il nuovo direttore sportivo del Celtic. Se il trasferimento dovesse concretizzarsi, bisognerà capire poi se la Juve deciderà di andare a prendere un nuovo scout da mandare in giro per il mondo e, eventualmente, chi sarà.