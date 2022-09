. La Juventus di Max Allegri si gioca tanto del suo percorso in Champions League contro il Benfica questa sera, in una gara difficile e ostica, contro una squadra che vive un periodo di forma straordinario. L'attenzione, quindi, sarà tutta sul campo, ma un'occhio per il mercato ci sarà, perché gli uomini Juve potranno osservare da vicino Alejandro, terzino sinistro spagnolo che da diverse stagioni è nella lista bianconera.La prossima sarà l'estate dell'addio di Alex Sandro alla Juve, che liberatasi di un contratto pesante potrà investire su un sostituto titolare di livello per risolvere un problema importante. E il nome di Alejandro Grimaldo sta prendendo quota nelle ultime settimane. Federico Cherubini fiuta un grande colpo a zero, perché non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel luglio del 2023 con il Benfica. È tutta una questione di stimoli e dopo sette stagioni a Lisbona il terzino vorrebbe provare una nuova esperienza professionale, sottolinea calciomercato.com.