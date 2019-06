Una visita gradita oggi allo #JuventusMuseum: Henning Hansen, figlio dell'indimenticabile leggenda bianconera John #Hansen pic.twitter.com/OoWF8I7iBv — JuventusFC (@juventusfc) 27 giugno 2019

John Angelo Valdemar Ostergaard Hansen, più semplicemente conosciuto comeè stato tra gli attaccanti più incredibili ad aver mai vestito la maglia della Juventus. In sei stagioni in bianconero tra il 1948 e il 1954 ha infatti collezionato la bellezza diin totale. Motivo per cui il club bianconero, nella giornata di oggi, non ha potuto che accogliere a dovere il, in visita al Museum di Torino. Per lui pronta una maglia numero 10 e tanti scatti nel museo della