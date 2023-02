Come racconta Gazzetta, per i sorteggi c'è un avversario terribile, quattro da prendere con la massima attenzione e altri tre da rispettare ma che non possono far paura. Questo il profilo delle otto avversarie che Juventus e Roma possono pescare nel sorteggio di Nyon che oggi alle 12 (in diretta su Sky) designerà la rivale degli ottavi di finale, in programma a marzo, giovedì 9 (andata) e giovedì 16 (ritorno).La più accessibile sembra essere il Ferencvaros che da quattro anni domina il non irresistibile campionato ungherese. Mezzo gradino più su le ultime due del lotto, il Fenerbahce di Szalai, Batshuayi, Enner Valencia (capo cannoniere turco) e Joao Pedro (ex Cagliari), temibile soprattutto nel suo stadio, e l’Union St-Gilloise che la scorsa stagione ha stupito vincendo la fase regolare e poi conquistando il secondo posto nel campionato belga.