Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato dell'interesse della Juventus per Stanley Nsoki, terzino sinistro francese del PSG. Il classe 1999 è tra i piú promettenti d'Europa, ma il suo futuro sembra essere decisamente lontano dai colori bianconeri. Anzi, è ormai molto vicino al Nizza. Secondo RMC Sport, infatti, il club rossonero è pronto a versare ben 12,5 milioni di euro nelle casse dei parigini per il cartellino del ragazzo, che, a questo punto, dovrebbe sbarcare in Costa Azzurra già nelle prossime ore.