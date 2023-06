Nella giornata di ieri la trattativa messa in piedi dal Newcastle per Sandro Tonali ha scosso l'intero calcio italiano, con il Milan che ora dovrà per forza di cose rimpiazzare la partenza dell'ex Brescia. Ma i 70 milioni che verranno incassati serviranno anche a finanziare altri colpi e uno di quelli che sembra più probabili riguarda un calciatore che è stato a lungo inseguito anche dalla Juve. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, i rossoneri starebbero spingendo sull'acceleratore per lo statunitense Pulisic, in uscita dal Chelsea.