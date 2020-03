La Juventus potrebbe dover cambiare rotta, per quanto riguarda Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista italiano della Roma, infatti, era entrato nei radar di Fabio Paratici, anche in virtù di una clausola nel suo contratto che gli permette di essere ceduto per 30 milioni di euro. Al momento, però, come riporta La Gazzetta dello Sport, Pellegrini è al lavoro con la società giallorossa per valutare il rinnovo e, nel nuovo contratto dovrebbe sparire questa particolare clausola. Pellegrini, romano e romanista, ha già espresso il suo desiderio di restare nel club capitolino.