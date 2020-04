Il futuro di Lawyn Kurzawa resta ancora in bilico, visto il contratto in scadenza e l'emergenza coronavirus che potrebbe cambiare gli accordi presi. Resta il fatto che, probabilmente, dalla prossima stagione dovrà lasciare il Psg, che già a gennaio a provato ad offrirlo alla Juventus nell'affare De Sciglio. Secondo quanto riporta Canal +, non ci sono però i bianconeri nel suo destino, quanto piuttosto il Siviglia di Lopetegui.