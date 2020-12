1









Luis Alberto e un futuro lontano dalla Lazio. È lo scenario su cui si interroga La Gazzetta dello Sport, nonostante il fantasista spagnolo abbia rinnovato a inizio stagione fino al 2025. I dissidi in casa biancoceleste con Lotito e i problemi muscolari che ne hanno condizionato la prima parte di campionato, lo stanno progressivamente spogliando dello status di intoccabile. Ecco lo scenario per gennaio e l’estate, non è da escludere una sua partenza. La Juventus – si legge – osserva interessata gli sviluppi.