Non ci sono i soliti noti nella lista dei 37 convocati di Roberto Mancini per gli imminenti impegni di Nations League della Nazionale. Da sottolineare il ritorno dopo oltre un anno di assenza di Giorgio Chiellini, ma anche la prima volta di tre giocatori del nostro campionato: Manuel Locatelli, Alessandro Bastoni e Ciccio Caputo. Il centrocampista del Sassuolo è tra gli obiettivi di mercato della Juventus, che si è recentemente scontrata con la ferma volontà del club neroverde di trattenere il proprio talento. L’impressione è che servirà una ricca offerta per far ripensare la dirigenza emiliana.