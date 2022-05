La Juventus deve rinforzare anche il reparto difensivo visto l'addio di Giorgio Chiellini. Come riferisce La Repubblica il nome caldo è quello del difensore serbo della Fiorentina Nicola Milenkovic. Il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe agevolare la Juve che in caso di mancato rinnovo con la Fiorentina ora sarebbe disposta a cederlo a cifre ragionevoli.