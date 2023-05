La Roma si sta avvicinando all'acquisto di N'Dicka, difensore centrale del Bayer Leverkusen in scadenza a giugno. Stando a quanto riporta calciomercato.com infatti, gli agenti del giocatore sono già stati nella capitale. C'è una bozza di accordo per un quadriennale da 2 milioni di euro a stagione. Sul giocatore c'era stato in passato l'interesse anche della Juventus.