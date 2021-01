Secondo Todofichajes.com l'Arsenal ha messo nel mirino Adama Traoré, attaccante del Wolverhampton. Il giocatore è seguito anche da Juventus e Leeds. ​In un blitz di qualche mese fa a Londra Paratici si era anche informato sul giocatore per capire la fattibilità dell'operazione, la richiesta dei Wolves era troppo alta e così non c'è stato nemmeno margine per una trattativa. Traoré però piace e la Juve non lo perde d'occhio, anche se come riporta 90min.com sulle sue tracce c'è anche il Leeds del Loco Bielsa.