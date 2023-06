Ora che anche il nuovo ds è stato definito, con Giovanni Manna pronto ad intervenire sul mercato in attesa dell'arrivo di Cristiano Giuntoli, la Juve può iniziare a pianificare le proprie mosse. Uno dei nomi che è circolato nell'ambiente della Continassa è quello di Franseda, sul quale però è forte anche la concorrenza di diversi club di Premier, come Newcastle e Arsenal, con i Gunners che sembrerebbero avere una corsia preferenziale per ultimare la trattativa.