Dopo una stagione da protagonista in Serie B con la maglia dell’Ascoli, per Gianluca Scamacca potrebbe iniziare un’avventura in Portogallo: l’attaccante classe ‘99 di proprietà del Sassuolo è vicino allo Sporting Braga, che tra prestito e diritto di riscatto è arrivata a offrire 25 milioni di euro. Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento e mancano solo da limare gli ultimi dettagli tra club. Scamacca, nelle scorse settimane, era stato accostato anche alla Juventus.