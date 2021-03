Tra i numerosi nomi accostati alla Juventus per quanto riguarda il mercato dei centrocampisti, c'è Leandro Paredes. Il regista del Paris Saint-Germain ha rilasciato un'intervista al Journal de dimanche e ha parlato delle sue caratteristiche, soffermandosi anche sui giocatori a cui si ispira. Ecco cos'ha detto Paredes: "Provo ad assomigliare a Redondo, Gago e Pirlo. Citerei anche Busquets per la carriera impeccabile che sta facendo, così come per la sua maniera intelligente di difendere."

