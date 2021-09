Secondo As, il Real Madrid ha intenzione di prolungare a breve il contratto, in scadenza a giugno 2024, dell'attaccante giapponese Takefusa, attualmente in prestito al Maiorca. In passato, il giocatore è stato accostato anche alla Juventus, che sui giovani ha ormai un mercato parallelo. La crescita di Kubo ha aizzato le antenne in zona Continassa. Vedremo per il futuro.