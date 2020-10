Con la comunicazione delle formazioni ufficiali non ci sono più dubbi: Houssem Aouar debutta con la maglia della Francia, impegnata in amichevole contro l’Ucraina. 4 gol in 14 presenze nell’U21, ma ancora nessuna presenza in quella maggiore, fino ad oggi. Essendo per metà algerino, il centrocampista del Lione poteva scegliere di mettersi a disposizione per l’Algeria, ma non c’è stato nulla da fare. A riguardo, ne ha parlato il CT dei nordafricani Djamel Belmadi: "Sono stato chiaro, abbiamo provato in tutti i modi ma non voglio dare tante spiegazioni. Quando un giocatore interessa, l'allenatore lo seleziona. Noi però non convochiamo se prima non c'è un cambio di nazionalità a livello sportivo. Gouiri, Ait-Nouri, Cherki e Aouar devono prendere un foglio di carta e compiere questo passaggio, ma nessuno lo ha fatto".