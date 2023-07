I suoi compagni lo hanno soprannominato il professore, perché lui stesso si definisce “un lettore e un amante della tattica”. Apre così la Gazzetta dello Sport, che continua: "Il 2023-24 è nato sotto il segno del professore, promosso capitano a tutti gli effetti dopo l’esclusione dalla rosa di Leonardo Bonucci. In realtà la fascia il brasiliano l’aveva indossata spesso già la scorsa annata in qualità di vice, ma adesso ha tutto un altro sapore. Così il fatto che sia stato proprio lui a trovare la rete dell’1-1 contro il Milan, nella prima amichevole del tour estivo negli Stati Uniti, sembra quasi un segno del destino".E ancora: "Danilo è stato scelto da Massimiliano Allegri, che già la scorsa stagione gli aveva affidato il ruolo di vice pur non essendo il secondo più anziano dopo Bonucci nelle gerarchie: davanti a lui c’erano Alex Sandro, Szczesny e Cuadrado ma Max ha deciso che lui era l’uomo giusto, uno di cui i compagni si fidano e che ascoltano, perché è il primo a mettersi in discussione e a pretendere il massimo da se stesso".