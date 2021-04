1









La Juventus vuole potare avanti il progetto-giovani, pianificare il futuro e mettere le basi per ripartire dopo una stagione negativa come quelle che sta per finire. Da De Ligt a Chiesa, da Kulusevski ad Arthur: la società ripartirà da loro ma in estate proverà a portare altri talenti a Torino. Tra questi, nel mirino di Fabio Paratici c'è il classe 2003 del Lione Rayan Cherki. Con il presidente Aulas c'è in piedi la situazione legata a De Sciglio, di proprietà della Juve e in prestito al Line dove vorrebbe restare; inoltre, nei radar bianconeri c'è anche Hossem Aouar. Potenziali trattative che potrebbero legarsi tra loro o rimanere slegate, con la Juve che segue da vicino il gioiellino Cherki.