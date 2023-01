Paololascia la Roma dopo quasi due anni di ottimo lavoro. Il ruolo ufficiale del manager è stato quello di Venue Business Director ma, in pratica, è stato il responsabile della biglietteria giallorossa. Grazie al lavoro suo e del suo team lo stadio Olimpico è stato sold out per 18 gare di fila e per la società romanista è una perdita di valore. Monguzzi si è dimesso e andrà a lavorare alla Juventus del post Agnelli. Lo riporta calciomercato.com.