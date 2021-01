Dopo Frabotta e Dragusin c'è un altro giovane pronto all'esordio, pronto a prendersi un posto stabile in prima squadra. Si tratta di Nicolò Fagioli, juventino di fede e di squadra, che contro la Spal potrebbe trovare i primi minuti, uno il cui debutto in prima squadra è atteso da tempo.



Di lui, il 15 settembre 2018, Allegri disse: "C’è un ragazzo del 2001, si chiama Fagioli ed è un piacere vederlo giocare: perché conosce il calcio". Ai tempi aveva 17 anni, era ancora un trequartista. Oggi ha completato la sua trasformazione in regista e in questo ruolo potrebbe trovare spazio stasera, forse anche da titolare. Il gioiellino pronto a brillare. Mentre mercato e Sassuolo lo chiamano.