Continua il lungo tira e molla tra Juve e Toro per il cartellino di Marko Pjaca, con i bianconeri che vorrebberro incassare una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Ma la lunga attesa gioca a favore della concorrenza che, potrebbe inserirsi con il passare delle ore. Per ultima sembra essere subentrata la Sampdoria che, stando a quanto riportato da Goal.com avrebbe iniziato a sondare il terreno per il giocatore croato.