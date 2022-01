Tanto mercato in casa Bologna, tra entrate e uscite. La Lazio è interessata al terzino sinistro olandese Mitchell Dijks, che vale 2,5 milioni di euro, mentre il club ha già salutato il danese Skov Olsen, ceduto in Belgio al Bruges per un affare da 8 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Nel frattempo tratta il terzino destro scozzese Calvin Ramsay dell'Aberdeen in alternativa al danese Stryger Larsen dell'Udinese e sonda il terreno per un giovane bianconero. Infatti, il Bologna si è iscritto alla corsa al prestito dell'attaccante brasiliano Kajo Jorge (Juventus), accostato pure a Cagliari, Lazio, Salernitana e Sampdoria.