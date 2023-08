Secondo quanto riportato da TMW, anche Markopotrebbe trovare una nuova sistemazione negli ultimi giorni di mercato. Per il centrocampista croato ha chiesto informazioni dalla Turchia il, la squadra allenata lo scorso anno da Andrea Pirlo. Il giocatore, come noto, non rientra nei piani della, che lo ha inserito tra gli esuberi e punta a cederlo il prima possibile.