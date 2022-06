Un nuovo ingresso in casa Juve. Si tratta del Segretario Generale Massimo Cosentino, ex Inter e Torino, che da novarese torna a lavorare in Piemonte dopo l'ultima esperienza al Sion.



CHI E' MASSIMO COSENTINO - Cosentino ha iniziato la propria carriera al Toro, nel 2005. Approda successivamente al Novara, quindi alla Sampdoria e al Genoa. Infine, la grande occasione proprio all'Inter, dove esercita l'incarico di Segretario Generale tra il 2016 e il 2021. In 5 anni accumula esperienza tale da essere convocato dal Sion, dove opera da direttore generale. Alla Juventus svolgerà lo stesso ruolo avuto all'Inter: sarà il Segretario bianconero.