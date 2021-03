E adesso? Alla Juve, dopo la sosta, rientrerà finalmente Paulo Dybala. "Il cliente più assiduo e noto del J Medical in questa stagione è il miglior giocatore di A della scorsa", come ha ricordato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Averlo a disposizione per i bianconeri può cambiare le prospettive anche per questo finale tesissimo di stagione. Paulo potrà finalmente fare la differenza, in una squadra che aspetta soprattutto le sue giocate. L'argentino, infatti, è il vero punto di domanda della stagione: mancano i suoi gol e i suoi assist. Chissà come sarebbe andata se fosse stato sempre a disposizione...