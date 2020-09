C'è un nuovo acquisto che sta facendo impazzire i dirigenti della Juventus. Si tratta di Dejan Kulusevski. Come scrive Calciomercato.com, gli uomini bianconeri sono tutti convinti di aver fatto un gran colpo che farà bene anche quest'anno alla Juve dopo l'exploit di Parma, ma anche perché l'Inter lo aveva in pugno come Tonali. Ora Dejan si sta prendendo la Juve e martedì sfiderà Cristiano Ronaldo (se CR7 recupererà) in Svezia-Portogallo.