Laè alla ricerca di un terzino destro per il mercato di gennaio. Visti i molteplici infortuni di Juane Mattia. Entrambi saranno out contro la Cremonese. Stando a quanto riferisce Tuttosport, il preferito al momento sarebbe Rick. In rottura con la, la Juventus potrebbe riuscire ad accparrarselo a gennaio in prestito.