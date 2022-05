La Juventus è alla ricerca di un sostituto di Giorgio Chiellini che non sarà più un giocatore bianconero. Stando a quanto riporta Calciomercato.com alla Vecchia Signora piacerebbe molto il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Il difensore non vorrebbe tradire la città partenopea e quindi preferirebbe trasferirsi all'estero, Paris Saint Germain, Manchester City e Barcellona restano in corsa.