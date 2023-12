. Per l'importante match di sabato prossimo contro laMassimilianorischia di non poter contare su diversi giocatori che hanno fatto le sue fortune nel recente passato. Uno di questi, la cui assenza in realtà è già certa, è Andrea, protagonista ieri di una prova un po' faticosa, condizionata da quelpreso già a inizio gara che appunto, essendo diffidato, lo costringerà ad assistere al prossimo impegno delladalla tribuna. Per quanto riguarda gli infortunati di, comunque tutti in attesa degli esami al JMedical, il più malmesso sembra essere, costretto a dare forfait alla metà del primo tempo per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra (problema diverso da quello che lo aveva costretto ai box tra settembre e novembre).- Da valutare anche le condizioni di Manuel, già reduce dalla frattura a una costola, che in uno scontro con Enzo Barrenechea ha preso una brutta botta al bacino ed è apparso molto dolorante. Ma a preoccupare è anche Weston, grande protagonista nel match dello Stirpe che però ha concluso zoppicando e toccandosi la coscia destra, dopo aver sofferto anche nel primo tempo a seguito di un duro contrasto con Francesco Gelli. Una sua eventuale assenza all'Allianz Stadium sarebbe decisamente pesante per Allegri, che spera di poterlo recuperare. Probabilmente se ne saprà di più già nelle prossime ore, quando si potrà capire con quale mood il tecnico livornese trascorrerà un Natale di riposo prima della ripresa degli allenamenti fissata nel pomeriggio di martedì. Quando invece dovrebbe rivedersi in campo senza particolari problemi Federico, fermato solo preventivamente per un fastidio al tendine rotuleo.