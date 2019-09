Your browser does not support iframes.

Prima pagina a sfondo rosso per Tuttosport, che sceglie di celebrare la poule position di Lecrerc a Monza. In taglio alto, invece, titolo dedicato alla Juventus: "Un mondo di soldi" scrive il quotidiano torinese, in merito alla crescita della società bianconera. "Italia si cambia", invece, è il titolo in prima per Il Corriere dello Sport, che presta attenzione alle scelte di Mancini in vista della Finlandia stasera.