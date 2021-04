L'ex terzino del Milan Luca Antonini manda un messaggio a Gigio Donnarumma: "In questo Milan c'è un progetto importante, mi auguro che resti in rossonero. Avrà tutte le possibilità che vuole, ora guardo a quello che il club rappresenta e non solo all'aspetto economico". La trattativa per il rinnovo intanto è sempre in stand by e la Juventus è lì alla finestra, valutando se affondare il colpo. La società, dall'altra parte, non ha nessuna intenzione di cedere Szczesny, ma si guarda intorno in caso di offerte irrinunciabili per il polacco.