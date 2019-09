Com'era quella dei grandi poteri e delle grandi responsabilità? Eh, chiedetelo a Maurizio. Chiedeteglielo guardandolo negli occhi, perché probabilmente, quando l'avrà comunicato ai giocatori protagonisti dei primi tagli, l'avrà fatto con lo sguardo un po' dispiaciuto ma estremamente fermo.Del resto, l'aveva detto. L'aveva fatto quando le operazioni erano tutte in corso e quando mai nessuno immaginava che a fine mercato la rosa contasse 28 unità. Tante, tantissime. Con il mercato in uscita praticamente fermo da un mese, che non ha agevolato il clima nello spogliatoio. Sopratutto, non ha aiutato l'allenatore già avanti con le idee e coi pensieri. Oggi, le parole dichiarate nel post Atletico a Stoccolma (guarda un po' il destino: sarà pure la prima avversaria in Champions): "A volte quando vi leggo mi meraviglio, leggendo le scelte di Sarri o di Paratici. Avete idea della rosa della Juve? Deve fare sei tagli per la lista Champions, nessuno l'ha mai detto. Dobbiamo tagliare sei giocatori dalla lista Champions della rosa attuale, questo ci mette in difficoltà, è una situazione difficile e imbarazzante perché rischiano di restare fuori giocatori di altissimo livello". Dunque, di chi è la colpa?Non che ci sia per forza bisogno di un 'dagli all'untore' edizione calciomercato. Però è fuori dubbio che quell'imbarazzo non se n'è più andato. Anzi: continua a cavalcare questo momento diverso, difficile, un po' complicato della prima era Sarri a Torino.Com'era quella di chi è causa del suo mal e del piangere se stesso? Eh, chiedetelo pure ai giocatori estromessi da Sarri. Chissà le risposte.