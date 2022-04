Nella giornata di ieri, il centrocampista bianconero Manuel Locatelli ha abbandonato il campo anzitempo a causa di un infortunio. Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina al J Medical hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale, come si evince anche dal comunicato della Vecchia Signora: 'Oggi Manuel Locatelli è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno confermato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimabili in circa quattro settimane'.



LE GARE CHE SALTA - Questo costringerà l'attuale Campione d'Europa a restare fuori per almeno un mese, saltando di fatto le gare del rush finale di stagione. Salvo miracoli infatti, l'ex neroverde non sarà presente nelle sfide contro Cagliari, Fiorentina (Coppa Italia), Bologna e Sassuolo, con il suo rientro che sarà previsto per la gara del primo maggio contro il Venezia.