Sono solo tre gli impegni ufficiali dellanel mese di novembre appena cominciato, complice anche la pausa Nazionali in arrivo tra un paio di settimane. Si parte domenica 5 alle 20.45 in casa della, per poi proseguire sabato 11 allo Stadium contro ile concludere in bellezza - o almeno si spera - con il big match contro l'a San Siro di domenica 26. Qui sotto il post del club con il calendario.