Il rapporto con i ragazzi. Con i suoi ragazzi. Andrea Pirlo ha superato già Maurizio Sarri in questo: nell'empatia con il gruppo, che mai sarà aspetto secondario. Scrive Gazzetta: "Non solo CR7 quindi, con il “Maestro” che si è adoperato in numerosi colloqui individuali con i ragazzi che allena quotidianamente: dei continui confronti atti a sciogliere i nodi prima che diventino grovigli inestricabili, che gli permettano di comprendere le necessità dei singoli e di trasmettere a loro le sue direttive. Un modo per avere sempre il polso dell’umore del gruppo, per non compromettere la serenità della squadra e per garantirsi la totale dedizione dei giocatori".