Le vicende extra campo hanno accompagnato la Juventus in questa sosta per i Mondiali. Ecco allora che il terremoto societario scaturitosi dopo le dimissioni del CDA e le inchieste in corso, dovranno - almeno in parte - lasciare spazio alle questioni più strettamente sportive e di campo.Per fare ciò, Massimiliano Allegri ha bisogno di due fattori in particolare.Tutto - o quasi - sulle spalle di Allegri; il tecnico bianconero è consapevole di avere ancora più responsabilità dopo quanto accaduto poco meno di una settimana fa con le dimissioni di Agnelli, Nedved e tutto il consiglio d'amministrazione. In particolare,. Il secondo, più legato strettamente al campo,. Un fattore, questo, che ha inciso soprattutto a inizio stagione. OvviamenteOltre al recupero al 100% di Federico Chiesa, in modo da poterci contare totalmente e non a sprazzi, come è stato inevitabilmente nelle settimane pre pausa Mondiale.