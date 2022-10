Il mercato della Juve è tutto rotto. Già, perché gli infortuni sono tanti e condizionanti in assoluto. Ma sono soprattutto i nuovi acquisti a fermarsi e rifermarsi, continuando a guastare i piani di Max Allegri. Non è solo sfortuna se l'ormai famosa Juve virtuale non si è mai vista, ma una componente sfortunata di sicuro c'è ed è innegabile. Tanto che alla sfida decisiva (d'altronde tutte sono diventate tali) la Juve si presenta con il solo Filip Kostic al meglio e Arek Milik sempre da dover gestire tra tutti i colpi di mercato effettuati in estate. Per un'infermeria che vale in questo momento più di 130 milioni: tra gli indisponibili ci sono pure Marley Aké e Kaio Jorge oltre a Mattia De Sciglio, ma a parte loro ci sono solo colpi di mercato tra i bianconeri fermi ai box.Scopri in gallery i dettagli del mercato tutto rotto. Anche quando rientrano...