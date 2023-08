Szczesny, Gatti (o Alex Sandro), Bremer, Danilo, Weah, Fagioli (se recuperato), Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic (mercato permettendo). Questo è l'undici titolare con cui la Juve potrebbe scendere in campo ad Udine per la prima giornata di campionato. Al massimo quindi,. Di questi giocatori, l'unico al momento davvero incerto di rimanere è Vlahovic. Il possibile sostituto del serbo, sarebbe Lukaku, che conosce bene il calcio italiano. Tutto questo per evidenziare cheUn mercato poco appariscente quindi fino ad ora, senza grandi colpi e stravolgimenti, come successo nelle ultime stagioni. Certo,In generale però, solo colpi mirati, con la dirigenza che si sta concentrando prima di tutto sugli esuberi da salutare e su pianificare il futuro dei giovaniche in passato, anche quando a fine anno la Juve vinceva gli scudetti, ha faticato nei primi mesi a capire come rendere più efficace possibile la squadra e trovare la giusta posizione per alcuni interpreti. Allo stesso tempo, una responsabilità in più; si riparte dal 3-5-2, con lo stesso riparto difensivo, lo stesso centrocampo e una sola novità sulle fasce. I pregi e i difetti di questa squadra, nel bene e nel male, Allegri li conosce. Obbligatorio sfruttare questo fattore.Anche perché guardando dalle altre parti, ci può essere l'effetto opposto. Ovvero quello di aver cambiato tanto, come, che ha già rivoluzionato la rosa ma ancora dovrà completarla con acquisti importanti. Lo stesso Napoli ha un nuovo allenatore e dovrà gestire la perdita di una pedina fondamentale come era Kim. Insomma, "l'immobilismo" della Juve sul mercato può non far piacere troppo ai tifosi ma nel concreto potrà essere un bene per Allegri nell'inizio di stagione. Più che potrà, dovrà esserlo.