Un mercato al Max, perché gli uomini, ancora, li sceglierà lui. Allegri, blindatissimo, indirizzerà come sempre il mercato e i nomi sembrano tutti di altissimo profilo, influenzati dalle sue esigenze tattiche. Secondo Tuttosport, nella categoria sogno c'è Angel Di Maria: 34 anni, ora al Psg, non è esattamente un contributo al progetto giovane ma è forte e ha esperienza. Ad oggi, la Juve fa i suoi ragionamenti e prepara le proposte.



SU MILINKOVIC - Una delle priorità è sicuramente rinforzare il centrocampo. Allegri ha un nome concreto, il primo che gli viene in mente: è Milinkovic-Savic, sul quale negli ultimi giorni si è mosso anche il Milan. La Lazio valuta il serbo 60 milioni di euro, ma l'anno del divorzio sembra essere arrivato. Le alternative sono Renato Sanches del Lille e Davide Frattesi.