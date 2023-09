Gara inall'orizzonte per la, che domani scenderà in campo contro l'al Gewiss Stadium anche con l'obiettivo di scongiurare un record negativo. Con quella della scorsa settimana contro il Sassuolo, infatti, sono già sei le sconfitte subite dai bianconeri fuori dalle mura amiche nel 2023: a partire dal 2000 solo una volta la Vecchia Signora ha registrato sette ko fuori casa in un singolo anno solare in Serie A TIM; era il 2010 e in panchina si erano avvicendati tre diversi allenatori (Ciro Ferrara, Alberto Zaccheroni e Luigi Delneri).