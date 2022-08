La seconda giornata di campionato ha portato più dubbi che certezze nell'ambiente bianconero, impegnato a domandarsi se sia il caso di intervenire ulteriormente sul mercato, prima che questo calerà il sipario il 31 di agosto prossimo. A dire il vero di interrogativi da porsi non ce ne sono molti, perchè i 90 minuti di Genoa hanno evidenziato come questa squadra sia ancora in estrema difficoltà nell' impostare le manovre di gioco. Il 'buco nero' che sta spopolando in ogni immagine e meme cirolanti sul web ne è infatti la prova lampante di quanto il gioco prodotto a Marassi sia stato sterile, privo di idee che potessero scardinare ed impensierire la retroguardia doriana.- Gran parte delle colpe vanno attribuite ai centrocampisti bianconeri, nessuno dei quali è riuscito quasi mai a tracciare una linea di passaggio o abbassarsi per ricevere ed avviare l'azione di attacco. Intendiamoci, nessuno dei 3 tra Zakaria, Mckennie eè un regista puro, ma qui andiamo oltre un discorso legato al metronomo che, effettivamente manca da diversi anni. Sta infatti qui il quesito più arduo da decifrare, ovvero cosa fare e soprattutto. Qui però le responsabilità sono da attribuire anche a Massimiliano Allegri, colpevole di non aver utilizzato l'ex neroverde nel suo ruolo originario, ed è forse questa la causa principale del suo scarso rendimento. Le prestazioni viste con la maglia dell'Italia ad Euro2020 sono infatti un lontano ricordo, così come è 'lontana' anche la posizione in campo. Serve una scossa mentale da parte del ragazzo, ma