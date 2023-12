La Juventus di quest'anno potrebbe non replicare le prestazioni delle stagioni precedenti, come nel 2018-19, primo anno di Cristiano Ronaldo a Torino, in cui la squadra aveva ottenuto 40 punti in 14 giornate. Nemmeno si avvicinerà ai risultati delle stagioni "allegriane" del 2014-15 (35 punti) o del 2017-18 (34), che hanno portato a festeggiamenti tricolori.

Massimiliano Allegri, tuttavia, ha dimostrato in passato di saper gestire la pressione della corsa scudetto. D'altra parte, su Simone Inzaghi, dopo la delusione del titolo perso in volata con il Milan nella stagione 2021-22, rimangono alcune incognite. Nel 2015-16, Allegri è stato anche l'artefice della grande rimonta, con la Juventus che, dopo 14 giornate, aveva solamente 24 punti e poi ha chiuso in testa al traguardo.