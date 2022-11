In casa Juve l'emergenza infortuni sembra destinata a non cessare, con i bianconeri che sono stati senza ombra di dubbio una delle squadre più colpite nel panorama europeo. Dall'inizio della stagione ad oggi infatti, sono stati registrati ben 27 infortuni per problemi muscolari che, se consideriamo circa 120 giorni totali, fanno una media di 1 infortunio ogni 4 giorni e mezzo, più o meno.