Come racconta Gazzetta, sul prossimo centrocampista naturalmente lavaluterà pro e contro dell’affare (Phillips guadagna 5 milioni di euro all’anno) prima di ripresentarsi dagli inglesi con idee più definite. Importante sarà anche il parere di Allegri. Phillips è un centrocampista difensivo che gioca prevalentemente mezzala, può stare anche in mezzo ma non ha qualità da regista.