Tre città, tre grandi sfide



Conto alla rovescia per il tour powered by @Jeep_People pic.twitter.com/yCwEboQqr1 — JuventusFC (@juventusfc) June 14, 2022

La Juventus ha ufficializzato le tappe di. I bianconeri sono pronti a volare negliper la tournée estiva, che li vedrà contrapposti a, con il debutto in Nevada contro i messicani del Chivas de Guadalajara.Sui social juventini è stato allora pubblicato un video di recap - non sono acnora presenti gli orari, che saranno ufficializzati soltanto in seguito -, anche per spingere la campagna ticket. Ecco: tra i protagonisti della clip, il principale sembra Matthijs de Ligt, oltre a Zakaria e Bonucci, ma anche Locatelli, McKennie e naturalmente Dusan Vlahovic. Che siano tutti indizi di mercato? Per, considerati i dubbi sul futuro, può essere un'idea.