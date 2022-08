lacontinua a sondare il mercato delle punte, per aggiungere alla rosa il profilo di un attaccante che possa giocare in coppia o alternarsi con Dusan Vlahovic. Come riporta Tuttosport, Depay - obiettivo bianconero -, non compare con numero di maglia nelle liste della Liga. Un indizio che lo avvicina alla porta d'uscita del Barcellona.